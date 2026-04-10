Trente ans après sa construction, une station de métro fantôme va bientôt se transformer en boîte de nuit souterraine

Sur 3 000 mètres carrés répartis sur deux mezzanines, seront notamment proposés « des espaces de restauration, des concerts et une activité de clubbing »

Et si, plus de 12 000 jours après son inauguration officielle (c'était le 22 février 1993), le métro SK allait enfin accueillir ses premiers visiteurs ? Dans les tuyaux depuis des années, on a appris via une vidéo Brut publiée ces derniers jours que le projet de rénovation du projet SK, ce métro creusé et terminé dans les années 1990 pour desservir un complexe immobilier jamais sorti de terre à Noisy-le-Grand, était de nouveau sur les rails. Avec une ouverture évoquée à l’horizon 2028.

Station fantôme mi-chantier mi-dans son jus

Dans cette vidéo tournée en immersion – et entrecoupée d’images d’archives –, on y suit Juliette Pinard, responsable urbanisme culturel au 104, entité chargée par la ville de Noisy-le-Grand proprio du lieu, d’imaginer le SK du futur et de lui trouver un exploitant. On y découvre une station fantôme souterraine, mi-chantier, mi-dans son jus, entre anciennes cabines, rails longs de 500 mètres, des machines à billets (en francs !) et une galerie de graffitis, symbole d’une intense vie artistique interlope.

C’est ici, dans cet espace à l’atmosphère et à l’historicité uniques auquel Juliette Pinard annonce vouloir « rendre hommage et magnifier sans en gommer les spécificités », que s’ouvrira à l’horizon 2028 un tiers-lieu hybride. Sur 3 000 mètres carrés répartis sur deux mezzanines, seront notamment proposés « des espaces de restauration, des concerts et une activité de clubbing ». Autant dire qu’on devrait en savoir davantage après la désignation, actuellement en cours, du gestionnaire du lieu. Allez, courage SK, encore un peu de patience pour voir du monde.

Quand ? À partir de 2028

Où ? 15 promenade Jules-Vallès, 93160, Noisy-le-Grand