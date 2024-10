Trois cycles de cinéma d’horreur de qualité pour avoir les chocottes à Halloween

A l’aube d’Halloween, on vient à vous avec des plans (salles) obscurs ! Entre fêtes en tous genres, visites de cimetière et balade artistique, les environs du 31 octobre sont aussi bouchonnés par une ribambelle de cycles de films d’horreur bons à vous faire suer sous votre Damart. On en a listé trois, entre marathon de l’effroi au Grand Rex, cycle de films de zombis et séances à l’œil. Pensez tout de même à regarder sous votre siège avant de vous asseoir !

Le Quai Branly organise du 1er au 3 novembre un cycle de cinéma avec six films de zombies ( voir notre dossier des meilleurs films d'horreur ) parmi les plus emblématiques du genre. Entièrement gratuit (sur résa), ce cycle couvrira toutes les décennies et les méridiens avec Les Morts-vivants de Victor Halperin, le tout premier long-métrage du genre sorti en 1932 ; la classique parmi les classiques Nuit des morts-vivants de George A. Romero ; ou, pour représenter la France, Zombi Child de Bertrand Bonello, sorti en 2019. Et pour celles et ceux qui veulent mêler pleurs de joie et de peur, passez une tête à la projection du loufoque Ne coupez pas de Shin'ichirō Ueda, sorte d’Inception sur un tournage de film de zombies qui tombe sur de vrais zombies, et depuis repris par Michel Hazanavicius. De quoi s’échauffer avant d’aller voir l’expo.

Pour la cuvée 2024 du 31 octobre, la salle des Grands Boulevards a décidé de ne programmer ce jour-là que des long-métrages d’horreur dans ses sept salles. Pour composer sa liste, le Grand Rex s’est appuyé sur des vieilles gloires du genre, toujours efficaces pour faire dresser les poils, et quelques petits nouveaux. Si les enfants frissonneront gentiment pendant les séances de l’aprem avec les projections d’Hôtel Transylvanie, Casper ou les Gremlims, la suite sera davantage gorgée en hémoglobine, et (au minimum) interdite aux moins de 12 ans. Mais c’est la dernière session (celle qui commence à 00h30) qui nous botte le plus avec, dans la salle historique, la diffusion du classique parmi les classiques L’Exorciste de William Friedkin, et dans la salle Infinite et son matos nec plus ultra, Shining de Stanley Kubrick.

Quand ? jeudi 31 octobre 2024, à partir de 15h55.

Où ? Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e.

Combien ? à partir de 7 € (Billetterie ici).

Shining

Un cycle d’horreur 100 % films japonais au musée Guimet

Dans la galaxie des cycles d’horreur, le musée Guimet brandit le passeport japonais ! Le 31 octobre, en collab avec le festival de ciné nippon contemporain Kinotayo, l’institution dédiée aux arts asiatiques va célébrer Halloween avec un marathon composé de quatre films japonais. De 13h à minuit – avec des pauses, n’ayez crainte –, les spectateurs pourront zieuter des longs-métrages de haute volée avec, en file indienne : Dark Water d’Hideo Nakata, qui raconte l’histoire d’un emménagement dans un immeuble « un peu » humide – et beaucoup angoissant – ; la première française de Six Singing Women de Yoshimasa Ishiashi, autour d’un rapt de deux hommes par un groupe de femmes ; ou le classique Ring de Hideo Nakata, et sa maudite VHS à ne pas visionner sous peine de…

Quand ? jeudi 31 octobre 2024, 13h-minuit.

Où ? musée Guimet, 6 place d’Iéna, Paris 16e.

Combien ? 6 € la séance (billetterie ici).