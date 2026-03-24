On vous a déjà causé ici des expositions qui vont faire le printemps ! Il est temps de pointer notre regard (et notre pinceau) sur les rétrospectives de peinture. Avec, en file indienne, trois grosses têtes locales : Auguste Renoir, Henri Rousseau et Henri Matisse !

Renoir et l’amour, au musée d’Orsay

2026 marquant les 150 ans du fameux Bal du moulin de la Galette, le musée d’Orsay consacrera une grande exposition à Auguste Renoir, guidée par le sentiment amoureux. Elle s’attachera à déconstruire les idées reçues autour d’une peinture perçue comme “sentimentale”, tout en mettant en exergue le regard “amoureux” de son auteur, qui se traduit aussi bien dans les sujets que dans l’attention aux détails. Ce sera également la première fois depuis 1985 que l’on pourra voir autant de chefs-d’œuvre de la première partie de la carrière de Renoir à Orsay.

Quand ? jusqu'au 19 juillet 2026

Où ? musée d’Orsay, 1, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e

Auguste Renoir Bal du moulin de la Galette, 1876 Musée d'Orsay Legs Gustave Caillebotte, 1896 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Matisse, 1941-1954, au Grand Palais

Focalisée sur les dernières années de la vie de celui qui est considéré comme le chef de file du fauvisme, l’exposition Matisse, 1941-1954 montrera la diversité de son œuvre et comment il a su se réinventer jusqu’au bout. Coproduite par le Centre Pompidou et le Grand Palais – RMN, elle présentera plus de 230 travaux tirés des collections de Beaubourg et de prêts internationaux, dont un ensemble exceptionnel de gouaches découpées, un médium auquel il a donné ses lettres de noblesse, ainsi que des peintures parmi les plus vibrantes de son œuvre. Voilà qui annonce un voyage riche en couleurs dans l’univers d’un artiste qui fascine toujours autant.

Quand ? jusqu'au 24 mars au 26 juillet 2026

Où ? Grand Palais, 17 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

Service de la documentation photographique du MNAM - Centre Pompidou, MNAM-CCI Henri Matisse, Nu bleu II, 1952

Henri Rousseau, l’ambition de la peinture, au musée de l’Orangerie

Premier musée à bénéficier des prêts de la Barnes Foundation de Philadelphie, le musée de l’Orangerie présentera une rétrospective inédite au printemps 2026 avec une cinquantaine d’œuvres de celui que l’on surnomme le “Douanier Rousseau”. En plus de revenir sur sa carrière et la matérialité de son travail, ce sera l’occasion de rendre hommage à Paul Guillaume, marchand d’art fervent collectionneur de l’artiste et ancien propriétaire d’une part importante des œuvres de l’Orangerie.

Quand ? Du 25 mars au 20 juillet 2026.

Où ? musée de l’Orangerie, Jardin des Tuileries, Paris 1er.