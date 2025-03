Trois résidences de chef pour se régaler en attendant le printemps

Alors qu’on se demandait si la mode des pop-up allait se calmer, voilà qu’avec le printemps, les résidences bourgeonnent comme un cerisier dans le parc de Sceaux. On vous en a sélectionné trois à goûter de toute urgence.

Jeff Schilde au Petit Passage

© DR

Ex-chef au Petit Panisse qui enquille les résidences (Jones, l’Attache), Jeff Schilde, plus tatoué qu’un marin devenu mixologue, pose ses couteaux et son talent au Petit Passage. Dans ce troquet en formica et à casson barré par Jean-Charles Buffet, taulier d’Au Passage, vous allez pouvoir découvrir sa façon d’exploser les classiques, comme ce tartare de canard au parmesan, figue et anchois.

Où ? 8 rue de la Main d’Or, Paris 11e

Valentin Burteaux à l’Attache

© L'Attache

L’ancien chef de Septime navigue désormais de résidence en résidence et il s’amarre pour une dizaine de dîners derrière le comptoir de l’Attache, bar à vins gourmand du 11e. L’occasion de découvrir ses assiettes fraîches, sensibles et ultra inspirées, comme ce carpaccio de faux-filet de bœuf maturé, oursins, sauce soja.

Où ? 52 rue Basfroi, Paris 11e

Quand ? Jusqu’au 15 mars

Jimmy Reffet chez Sobremesa

© Sobremesa

Jimmy Reffet a régalé son monde chez Amagat ou Saturne. En attendant d’ouvrir son resto à lui, il va cuisiner chez les autres, et tant mieux pour nous. Le voilà jusqu’au 29 mars chez Sobremesa, où il va proposer un menu iodé aux couleurs de l’Asie : crudo de Saint-Jacques, noisettes et ponzu ; langoustine et pak choï dans un jus de tête épicé ; ou rouleau de printemps aux champignons.

Où ? 127 rue Caulaincourt, Paris 18e

Quand ? jusqu’au 29 mars