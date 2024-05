Trois terrasses de musée pour l’été entre bol d’air et bol d’art

Fabula



© Maki Manoukian

Et de trois pour Fabula ! A partir du 8 mai, le restaurant éphémère du musée Carnavalet ouvre une troisième saison de ses tables à la fraîche. Le cadre – tellement classe – reste inchangé : les convives vont à nouveau se déployer dans les deux cours du musée entre les buis bien coupés. L’apéro dans la cour des Drapiers (avec des cocktails signés Vincent Diener) et le dîner dans celle de la Victoire, sous les couronnes de lauriers de la statue éponyme de Louis-Simon Boizot.

Après Thibaut Spiwack en 2022 et Julien Dumas en 2023, la cuisine de Fabula reste très masculine puisque c’est Thomas Chisholm qui a créé le menu cette année. Le chef de Chocho propose des assiettes sous le signe de la Méditerranée avec par exemple un vitello tonnato marbré à l’encre de seiche ou un pointilliste carpaccio de betteraves fumées. Un dîner pour régaler aussi ses followers.

Quand ? à partir du 8 mai, du mardi au dimanche de 19h30 à 2h.

Où ? 16 rue des Francs Bourgeois Paris 4e

Réservation

Les Petites Mains



© Maki Manoukian

Pour la quatrième année, l’impériale terrasse du Palais Galliera va se transformer en restaurant estival en or massif. Au menu de cette nouvelle saison des Petites Mains, toujours une vue plein pot sur la tour Eiffel et un nouveau trio en cuisine, plus affûté qu’une épaulette Mugler : le cuisinier Jared Phillips se charge du salé, la pâtissière Paloma Laguette du sucré et Vincent Diener (oui le même qu’à Fabula) des cocktails. En piochant dans le menu, on croise une truite fumée, pickles de rhubarbe, crème de raifort ; agneau rôti, petits pois, purée d’ail noir ou un baba framboise et poivron rouge. L’inflation a été contenue avec un menu déj à 31 €, presque un cadeau vu l’emplacement. Le soir, l’addition monte mais ne dépasse pas la hauteur du kif de manger face à la tour qui scintille.

Quand ? A partir du 9 mai. Du mardi au dimanche de 12h à minuit

Où ? 14 avenue du Président Wilson, Paris 16e

Réservations

Le Camondo

© Le Camondo

Adossé au discret musée des Arts décoratifs Nissim-de-Camondo, l’ancien garage de l'hôtel particulier de la famille Camondo a été transformé en un élégant bistrot bois clair et ferronneries XIXe. Aux beaux jours, on sort les tables dans la cour pavée et, dans un calme de maison du Perche, on peut se régaler d’une bistronomie de saison et de circuit court signée du duo Fanny Herpin et Mehdi Boucenna : tarte fine d’asperges, volaille des Landes et ail des ours, blanquette de veau aux morilles, … Comptez 60 € par tête pour cette parenthèse enjôleuse, la promenade digestive dans le parc Monceau voisin,elle, est offerte.

Quand ? Du lundi au samedi de 12h à 14h00 et de 19h à 22h. Dimanche de 12h à 14h00

Où ? 61bis Rue de Monceau, Paris 8e

Réservations