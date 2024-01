Trop d’étrennes ? Ce rooftop vous propose une expérience haut de gamme jusqu’au printemps

Le Cheval Blanc, le palace à la sauce LVMH, avait déjà un restaurant trois étoiles (piloté par Arnaud Donckele), un bar à cocktails avec une vue somptueuse et des suites dessinées par Peter Marino. Mais il lui manquait un rooftop digne de ce nom. C’est chose faite avec le Céleste, une bulle de verre postée sur le toit avec un panorama en or massif, englobant la Seine et toute la rive gauche, tour Eiffel en tête.

Bulle éphémère

Avec l’aval de votre banquier et un peu de chance pour choper une des 30 places uniquement sur réservation, vous allez pouvoir siroter des cocktails à tarif d’altitude. Comptez 35 € pour un Wasabi Sour au gin, wasabi et vanille, ou 69 € (oui, soixante-neuf euros) pour un classique shaké avec des spiritueux d’exception comme ce Rob Roy. Les grignoteries se mettent à la hauteur de l’expérience avec des temakis et gunkans signés par le boss Takuya Watanabe (Jin), mais aussi, en moins asiatique, du caviar d’aubergine fumé ou d’esturgeon. L’expérience tutoie les étoiles jusqu’au 31 mars.

Où ? 8 quai du Louvre, Paris 1er.

Quand ? tous les jours de 18h à 23h30 jusqu'au 31 mars 2024.

Sur réservation uniquement