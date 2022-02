Le Tout-Paris

Time Out dit

4 sur 5 étoiles

On s'est rendu au bar-rooftop du Cheval Blanc et sa vue qui en jette sérieusement !

En arrivant au Tout-Paris, deuxième bar – par ordre d’altitude – du Cheval Blanc (après le Limbar au rez-de-chaussée), la vue monopolise toute l’attention et on se précipite sur le balcon filant, tel Balkany sur une niche fiscale, pour s’en gorger les rétines. Le pont Neuf est à un jet de Kalamata, toute la rive gauche en CinemaScope et avec un peu de chance, vous pourrez même mater un coucher de soleil… Ça en jette sérieusement et rend cet endroit vraiment à part !

Il ne reste plus rien de l’ancienne brasserie de la Samaritaine, dont le dernier avatar fut l’oubliable Toupary, décoré par feu Hilton McConnico. Comme le reste du cinq-étoiles, on retrouve ici la patte (bagouzée) de Peter Marino : impressionnant bar en fer à cheval de marbre jaune, banquette néo-60’s qui claque, sol bariolé… Quand s’ajoute le brouhaha de la brasserie attenante, on tient là un lieu vivant et plutôt déluré pour un palace.

Dans un souci de ne pas mélanger les genres, la carte des cocktails reste campée sur des classiques : impeccable Bloody Mary (24 €) ou Negroni ciselé (22 €). Rien à redire mais tant pis pour l’originalité (Florian Thireau réserve ses créations de dingo au Limbar, le bar sans la vue). L’idée étant bien sûr de siroter votre verre dehors, face à la Seine. Si par malheur, il n’y a pas de place, ne vous griffez pas le visage : une terrasse de secours se trouve de l’autre côté du hall avec, cette fois, une vue sur les ardoises de l’église Saint-Germain-L'Auxerrois. Pas si mal !