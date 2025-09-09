Uber annonce vouloir se positionner pour lancer des liaisons ferroviaires entre Londres et l’Europe

Le terminus londonien serait basé à la gare de Stratford International, située à l’est, à une vingtaine de minutes en train de Saint-Pancras.

Vers une nouvelle étape dans l’ubérisation de la société ? Déjà particulièrement glouton en parts de marché dans les secteurs du taxi, du vélo électrique en libre-service ou de la livraison, voilà qu’Uber a annoncé s’être associé à la start-up britannique Gemini Trains pour lancer Uber Trains, avec l’objectif de se positionner sur le transport ferroviaire transmanche.

En 2029 ?

Avec ce nouvel arc, le duo va chercher à concurrencer l’entreprise Eurostar, qui détient le monopole des liaisons sous la Manche avec l’Europe, et ce jusqu’en 2029. D’après les annonces, les deux entités souhaiteraient, à partir de cette date opérer dix liaisons quotidiennes depuis la capitale anglaise en direction de Lille, Paris, Bruxelles voire Cologne. Le terminus londonien serait basé à la gare de Stratford International, située à l’est, à une vingtaine de minutes en train de Saint-Pancras. Autres escales prévues : les gares d’Ebbsfleet et d'Ashford International dans le Kent.

À part la mention de réservation sur l’appli Uber, aucun autre détail pratique (notamment sur les prix) n’a été communiqué pour ce projet, qui n’en est encore qu’au stade des effets d’annonce et devra encore franchir de nombreux obstacles. Un exemple ? Celui de remporter le futur appel à projets. Stay tuned, comme on dit de l’autre côté du tunnel sous la Manche.

