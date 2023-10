Un central téléphonique abandonné de 5 000 mètres carrés accueille une foire d’art contemporain

On aura rarement passé autant de temps dans une foire d’art contemporain. Avec quatre étages d’exposition et plus de cinquante galeries invitées venues du monde entier, cette 9e édition de Paris Internationale est un immense Tetris d'œuvres explorant tous les médiums. Une fois le parcours terminé, les visiteurs semblent ne pas vouloir quitter les murs pourtant vétustes et gris de cet ancien central téléphonique abandonné du 9e : certains boivent des coups sur son vertigineux toit-terrasse (la vue est assez démentielle), d’autres s’envoient des petites assiettes à la cantine… Pour les plus affamés, une table éphémère (très) hypée, imaginée par We Are Ona, est installée aux 6e et 7e étages.

Faisant une bonne place à la peinture et à la photographie, la foire nous aura fait retrouver certains de nos artistes préférés, de la peintre française basée à Berlin Johanna Dumet à la reine du roman-photo Nicole Gravier (bientôt exposée à PhotoSaintGermain). Alors que la foire s’apprête à ouvrir ses portes gratuitement au grand public, du 18 au 22 octobre, on vous emmène en images à la découverte de nos 7 artistes coup de cœur.

Yu Nishimura, galerie Crève cœur

Yu Nishimura / galerie crèvecoeur © Alix Leridon pour Time Out Paris

Nicole Gravier, Ermes Ermes

Nicole Gravier, Ermes Ermes © Alix Leridon pour Time Out Paris

Zoe Williams, Ciaccia Levi

Zoe Williams, Ciaccia Levi © Alix Leridon pour Time Out Paris

Johanna Dumet, galerie Mehdi Chouakri

Johanna Dumet, galerie Mehdi Chouakri © Alix Leridon pour Time Out Paris

Emanuele Marcuccio, Lodos

Emanuele Marcuccio, Lodos © Alix Leridon pour Time Out Paris

Gretta Sarfaty, Lovay fine art

Gretta Sarfaty, Lovay fine art © Alix Leridon pour Time Out Paris

Henry Curchod, Gallery Vacancy

Henry Curchod, Gallery Vacancy © Alix Leridon pour Time Out Paris

Où ? 17 rue du Faubourg Poissonnière, Paris 9e.

Quand ? Du 18 au 22 octobre 2023.

Combien ? Gratuit, sur réservation.