Un cinéma en plein air à la programmation ultra-mode débarque dans la cour d’un musée du 16e arrondissement

C’est la mieux sapée de toutes les toiles à la belle étoile ! Du 13 au 15 juin, dans le cadre de l’événement la Colline des Arts, et après deux premières copies particulièrement suivies, le Palais Galliera va déplier le troisième ourlet de son cinéma en plein air. La prog – à raison d’un film par soir – s’appuiera sur l’expo du moment La Mode en mouvement.

Dans la classieuse cour du musée

Sur l’écran géant, installé à même la classieuse cour du musée, sera d’abord projeté Mode en France du photographe William Klein, un docu arty en forme de plongée en 12 séquences dans le milieu des années 1980, avec un casting où se côtoient Azzedine Alaïa, Grace Jones, Laurent Voulzy et Ben. Le reste de l’affiche voguera vers d’autres décennies avec la diffusion de L’Air de Paris de Marcel Carné, sorti en 1954, avec Jean Gabin en entraîneur de boxe. Et le dernier jour, on pourra voir The Battle of the Sexes, long-métrage de Valerie Faris et Jonathan Dayton évoquant l’histoire (véridique) de la star du tennis féminin Billie Jean King, confrontée au début des années 1970 au machisme structurel du milieu de la balle jaune.

Présentation des films par des spécialistes

Comme les années précédentes, le ticket d’entrée donne accès à l’expo La Mode en mouvement et les trois films seront présentés par des spécialistes de chaque domaine. Tenue correcte non exigée.

Quand ? du 13 au 15 juin 2024. Visite à partir de 20h. Projection à 21h40.

Où ? Palais Galliera, 10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris 16e

Combien ? de 8 à 15 € (billetterie ici).