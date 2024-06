Un festival 100 % italien gratuit déboule dans des arènes romaines vieilles de 2 000 ans

On le dit sans simuler : il nous botte bien ce festival ! Après deux épisodes sur le fleuve, et alors que la cérémonie d’ouverture des JO se prépare, Dolcevita-sur-Seine, ce festival qui célèbre le cinéma et la culture italienne, fruit d’une flirt entre instituts culturels des deux côtés des Alpes, déménage cette année du 12 au 16 juillet dans le plus romain des lieux parisiens : les Arènes de Lutèce, taillées il y a de cela 2 000 ans pour les spectacles de gladiateurs.

Les 100 ans de la naissance de Marcello Mastroianni

Une nouvelle fois, le cœur de ce Dolcevita sera le cinéma en plein air. Le premier jour, on célébrera les 100 ans de la naissance de Marcello Mastroianni, alors qu’un film de Christophe Honoré avec sa fille Chiara et son ex-femme Catherine Deneuve vient de sortir. Avec la projection dans les Arènes d’Une Journée particulière d’Ettore Scola, mythique rencontre sous le fascisme entre Sophia Loren et Mastroianni, et un cycle de cinq films avec notamment Intervista, l’un des derniers de Federico Fellini.

Ça, c’est juste le premier jour, mais le reste du générique est aussi généreux et ragoûtant qu’un plat de la nonna : projection à l’air libre de Nos Meilleures Années, cette fresque de six heures de Marco Tullio Giordarna à l’allure de plongée dans la société italienne des années 1960-1980, expo photo, bar avec dégustation de ristretto, courts-métrages, bal italien en guise de fête nationale, et spectacle mêlant foot et théâtre. Andiamo !

Quand ? du 12 au 16 juillet 2024.

Où ? Arènes de Lutèce, 49 rue Monge, Paris 5e.

Combien ? entrée gratuite aux Arènes ; prix d’une place classique pour les séances en salles.