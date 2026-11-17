PSG x XO | Les neuf pièces de la collection sont disponibles sur les stores officiels de XO et du Paris Saint-Germain.

La collection entre lifestyle et streetwear imaginée avec XO, la marque de la star canadienne, est enfin disponible.

La voici enfin ! Le Paris Saint-Germain vient de dévoiler la collection complète « PSG x XO », imaginée en collaboration avec The Weeknd et sa marque ! Après un teasing cet été à l’occasion du passage en France du chanteur canadien (qui a rempli quatre Stades de France d’affilée en juillet pour sa tournée After Hours Til Dawn), les neuf pièces de la collection sont désormais disponibles sur les stores officiels de XO et du Paris Saint-Germain.

A shopper pour gâter un fan du meilleur club de l'année à Noël : deux vestes de survêtement, deux t-shirts, deux shorts (tout ça au choix en noir et en blanc), un débardeur femme blanc, une casquette noire, et, en tête d’affiche, le maillot officiel XO x PSG, en blanc, qui reprend le design du maillot extérieur 26/27.

PSG x XO Le maillot collector.

Une collection capsule à mi-chemin entre football et streetwear complétée par une édition spéciale du double vinyle collector « Hurry Up Tomorrow » avec la pochette barrée du logo « Ici C'est Paris » – parfait pour afficher ses couleurs dans le salon.

Disponible depuis le 16 novembre 2026 sur fr.xo.store et la boutique officielle du Paris Saint-Germain.