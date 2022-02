Un marathon dédié à la gastronomie hongkongaise débarque à Paris

Et un nouveau marathon gastronomique pour le No Diet Club, un ! Alors qu'on célèbre le passage à l'année du tigre d'eau, No Diet Club, ce collectif dédié aux hédonistes de la bouffe, habitué des marathons en tous genres (burgers, pizzas ou encore raclettes), vient de lancer un nouveau parcours dédié à la gastronomie hongkongaise. La ligne de départ est annoncée chaque samedi et dimanche à midi, avec un ticket d'entrée à 39 €.

Pendant trois heures, vous allez découvrir cette cuisine en long, en large et en travers avec pas moins de six arrêts au programme. Dans le détail (et dans le désordre), vous pourrez vous empiffrer d'aubergines pimentées et de bao boursouflés au porc braisé de chez Gros Bao, ou de raviolis frits et de bao crème aux œufs de Panda Panda. Egalement au menu ? Les donuts au porc mitonnés par Nonette, ainsi que les nouilles sautées et les raviolis pochés à boulotter chez Tiger Tiger.

Encore une fois, si la décence et les préceptes de Nadine de Rothschild voudraient que nous nous arrêtions là, No Diet Club préfère pousser le bouchon encore plus loin avec un chiffon cake et un bubble tea, en direct de l'Atelier de Pâtisserie et de Xing Fu Tang. Seul bémol : en ces temps olympiques, aucune médaille du plus gros mangeur ne sera décernée. A méditer pendant votre sieste digestive.

Quoi ? Hong Kong Food Tour

Où ? Dans six restaurants

Quand ? Tous les samedis et dimanches, de midi à 15h

Combien ? 39 € (tarif incluant la nourriture)