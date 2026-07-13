Un nouveau musée d'art contemporain va bientôt ouvrir sur les bords de Seine

Il s’appelle Le Large, et il porte bien son nom, tant sa structure et ses volumes sont impressionnants.

Après de longues années de travaux, le réaménagement de l’île Seguin à Boulogne-Billancourt, autrefois site des usines Renault, entre dans sa phase finale. Après la Seine Musicale en 2017, un nouveau musée d'art contemporain va ouvrir le 17 octobre 2026. Il s’appelle Le Large, et il porte bien son nom, tant sa structure et ses volumes sont impressionnants. Avec son théâtre en gradins, ses mezzanines, son grand atrium à l’entrée, il doit devenir le cœur du nouveau quartier culturel de 50 000 m2 bâti sur la partie amont de l’île, la Pointe des Arts.

Porté par le groupe Emerige et conçu par le cabinet catalan RCR (derrière le musée Soulages de Rodez), le lieu proposera un centre d’art de 5 000 m², dont 2 500 m² d’espaces d’exposition et un espace dédié aux enfants, Le Petit Atelier, pensé par Constance Guisset. La Parisienne a aussi designé le coffee shop Extra Large et sa terrasse panoramique avec vue sur la Seine côté Meudon.

Pour la programmation, Le Large annonce vouloir “défendre la scène française et ses artistes”, et proposera deux saisons par an, avec une à trois expositions pour chaque. L’expo inaugurale, intitulée Moteur imaginaire, fera le lien avec l’héritage du site en présentant des chefs-d’œuvre de la Collection Renault, avec des pièces de Vasarely, Dubuffet, Tinguely ou Doisneau.

Quand ? inauguration le 17 et 18 octobre 2026. Du mardi au dimanche, 11h-19h (21h le vendredi).

Où ? Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.

Combien ? 10-15 €, gratuit pour les moins de 26 ans.