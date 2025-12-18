Un nouveau train de nuit va relier Paris et les Alpes tous les vendredis cet hiver

Il y aura bien de la neige à Noël, a dit la météo. Pas à Paris bien entendu, qui n’a plus connu un 25 décembre enneigé depuis 2010. Mais dans les Alpes oui, et a priori pile pour les vacances. C’était donc le bon moment pour annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne de train de nuit entre Paris et les Alpes tout cet hiver.

L’opérateur Travelski, filiale de la Compagnie des Alpes, proposera des départs tous les vendredis soir à 22h52 de la gare de Lyon, du 19 décembre 2025 au 21 mars 2026. Le train, qui comprendra 660 couchettes ainsi qu’une voiture-restaurant et des espaces 100 % féminins, desservira les stations de Moûtiers, Aime et Bourg-Saint-Maurice. De là, un service de transfert permet de rejoindre les stations de la Tarentaise : La Plagne, Les Arcs, Tignes, Courchevel…

Travelski propose des séjours de 8 jours tout compris avec un retour à Paris le dimanche matin à 6h40, mais des billets seuls sont aussi disponibles à partir de 80 € par adulte. On peut également privatiser un compartiment de six places pour 360 €. Attention, les réservations ne se font pas sur SNCF Connect mais directement sur le site de Travelski.