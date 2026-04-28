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Un nouveau tunnel piéton va relier gare de l’Est et gare du Nord en 2027

Ce tunnel permettra de fluidifier le trafic entre deux des gares les plus fréquentées de la ville

Écrit par
Smael Bouaici
tunnel gare de l'Est
SNCF Gares et connexions
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La traversée à pied de la rue La Fayette, mini-autoroute du Paris intra-muros, pour passer de la gare de l’Est à la gare du Nord, deux des plus fréquentées de la ville, n’est pas toujours une mince affaire – surtout avec tous ces gens qui marchent le nez collé à l’écran.

Pour fluidifier le trafic dans la zone, un tunnel est en cours de construction sous la rue La Fayette, a annoncé la mairie. Il mesurera 56 mètres de long et 5,5 mètres de large et sera inauguré en mars 2027, en même temps que la nouvelle – et bienvenue – ligne CDG Express, qui reliera gare de l’Est et l'aéroport de Roissy.

L’accès se fera au niveau -2 de la gare de RER E Magenta et le tunnel débouchera à gare de l’Est au niveau du 50, rue d’Alsace. Le temps de trajet – même pas 500 mètres – entre les deux gares sera ainsi ramené à sept minutes, contre douze aujourd’hui. Ça peut faire la diff si on est en retard pour son Eurostar.

A lire ensuite : Dans les sous-sols de la gare de l’Est, un endroit avec 600 mètres de voies ferrés miniatures

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