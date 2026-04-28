Un nouveau tunnel piéton va relier gare de l’Est et gare du Nord en 2027

La traversée à pied de la rue La Fayette, mini-autoroute du Paris intra-muros, pour passer de la gare de l’Est à la gare du Nord, deux des plus fréquentées de la ville, n’est pas toujours une mince affaire – surtout avec tous ces gens qui marchent le nez collé à l’écran.

Pour fluidifier le trafic dans la zone, un tunnel est en cours de construction sous la rue La Fayette, a annoncé la mairie. Il mesurera 56 mètres de long et 5,5 mètres de large et sera inauguré en mars 2027, en même temps que la nouvelle – et bienvenue – ligne CDG Express, qui reliera gare de l’Est et l'aéroport de Roissy.

L’accès se fera au niveau -2 de la gare de RER E Magenta et le tunnel débouchera à gare de l’Est au niveau du 50, rue d’Alsace. Le temps de trajet – même pas 500 mètres – entre les deux gares sera ainsi ramené à sept minutes, contre douze aujourd’hui. Ça peut faire la diff si on est en retard pour son Eurostar.

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