Un pop-up Star Wars de 300 m² vient d'ouvrir à Paris (et c'est une première en Europe)

Disney et King Jouet inaugurent le premier magasin éphémère Star Wars de France aux Halles, à deux semaines de la sortie de « The Mandalorian and Grogu » au cinéma

Premier du genre en France et en Europe, le Star Wars Store by King Jouet a ouvert ses portes le 30 avril au 43ter rue Étienne Marcel, dans le 1er arrondissement de Paris. Depuis la rue, la devanture entièrement vitrée au look rétro-futuriste capte l'œil avant même d'entrer : deux étages, 300 m², et un millier de références produits pour les fans de la saga, des jouets aux livres en passant par une collection mode exclusive et même une gamme beauté.

Le rez-de-chaussée est entièrement consacré à The Mandalorian and Grogu, le film de Jon Favreau qui sortira en salles le 20 mai prochain, avec une scénographie soignée, des personnages grandeur nature et plusieurs points photo pour immortaliser sa visite. À l'étage, l'ambiance bascule : tons métalliques, mobilier aux allures de vaisseau spatial, un atelier de fabrication de sabre laser pour s'initier au maniement de l'arme emblématique de la saga, et des démonstrations de la nouvelle gamme Lego Smart Play.

Un espace café propose des spécialités inspirées des personnages de la saga, avec une carte qui promet d'être régulièrement renouvelée. Le lieu accueille aussi un calendrier d'événements ponctuels, notamment lors de week-ends dédiés. Un programme à suivre directement en magasin.

Où ? 43ter rue Étienne Marcel, Paris 1er.

Quand ? Du lundi au samedi de 10h à 19h (fermé le dimanche et jours fériés).

Prix : Entrée gratuite.