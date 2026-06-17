Un pop-up store PSG s'installe rue Rambuteau à partir du 17 juin

Le club parisien ouvre un nouveau point de vente rue Rambuteau, face à l’église Saint-Eustache. Jusqu’à la fin du mois, les supporters pourront y retrouver le nouveau maillot domicile, la collection Back2Back et une sélection d’accessoires.

Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions au printemps. Depuis, la ville vend des maillots. Un container-boutique ouvrira rue Rambuteau ce 17 juin, face à Saint-Eustache, cette église qui vit passer les Halles, leur démolition, leur résurrection en centre commercial, et qui regardera désormais passer les supporters en quête d'un souvenir de saison.

Le choix de l'emplacement n'est pas anodin. Rue Rambuteau, on ne vient pas chercher le PSG : on tombe dessus. Le dispositif éphémère (un container, format désormais canonique du retail d'urgence) mise sur le flux plutôt que sur la fidélité. Touristes, Parisiens de passage, familles sorties du Centre Pompidou : tous susceptibles de repartir avec le nouveau maillot domicile 2026-2027 ou un article de la collection Back2Back, du nom de ce doublé européen dont le club entend prolonger l'écho commercial aussi longtemps que possible.

C'est le troisième point de vente officiel du club dans la capitale. La demande, dit-on côté PSG, a « fortement augmenté » depuis la finale. Traduction : les boutiques existantes ne suffisent plus à absorber ce que la victoire a déclenché. Un sacre sportif se mesure aussi, désormais, en ruptures de stock.

Où ? Rue Rambuteau, face à l’église Saint-Eustache, Paris Centre

Quand ? Du 17 juin à la fin du mois. Tous les jours de 10h à 20h