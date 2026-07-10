Un rooftop géant de 500 m² va bientôt ouvrir au sommet de la tour CB21 à La Défense

Le groupe immobilier Covivio s'apprête à réinventer le sommet de la tour CB21, située dans le quartier d’affaires de la Défense, pour y ouvrir un restaurant bistronomique et un rooftop de 500 m² accessibles au grand public au 41e étage.

Avec l’aide de l’architecte Nicolas Sisto, ce réaménagement transformera le bâtiment de 1974, un gratte-ciel de bureaux, en un véritable lieu de vie. Il faudra en revanche prendre son mal en patience, puisque l’ouverture est prévue pour 2027-2028.

Depuis que l'entreprise Suez a plié bagage l'année dernière, la tour s'offre une seconde vie, avec des services haut de gamme pour séduire les locataires. Côté déco, l’architecte va réveiller les vibes 70's de la tour tout en l'adaptant aux envies d'aujourd'hui. On s'imagine déjà à 188 mètres de haut pour un dîner panoramique face aux lumières de Paris ou un verre à la main sur l'immense terrasse de 500 m².

Pas de panique, le projet garde les pieds sur terre avec plusieurs initiatives sociales. Le collectif LesCodeuses, une asso qui forme les femmes des quartiers populaires dans l'univers de la tech, gardera sa place au sein de la tour. Un rooftop stylé et engagé !

Où ? Tour CB21, esplanade de La Défense, 92400 Courbevoie.

Quand ? Ouverture progressive entre 2027 et 2028.