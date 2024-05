Un rooftop perché près du Louvre vous transporte à Cuba

Après la Casa cachée près de Bastille et la transformation de l'hôtel Monte Cristo en palais cubain, le rhum Eminente revient avec une nouvelle adresse éphémère, un toit-terrasse (l’autre spécialité de La Havane après les cigares et les vieilles américaines), perché au cœur de Paris.

Le sommet de l’hôtel Drawing, à un jet de Cohiba du Louvre, prend des airs d’apéro cubano avec comptoir boisé, palmiers en pot et – bien sûr – cocktails au rhum. Avec ou sans panama sur la tête, on y sirote cinq créations signées Adrian Nino (qui officie au 1802) comme un twist du negroni ou un Ache au miel et à l’ananas. Les liquides se complètent de petites assiettes caribéennes : gambas grillées et chimichurri, Buena Vista Social Club sandwich avec jambon rôti, fromage de brebis et pickles de concombre… Comme a dû le dire Compay Segundo : chin chin.

Quand ? Du 3 mai jusqu’en septembre, du mardi au samedi de 17h à 22h.

Où ? Drawing Hôtel, 17 rue de Richelieu – Paris 1er.