Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Une boutique vintage culte des États-Unis ouvre enfin à Paris

Le shop vintage que gatekeepent les gens de la mode aux États-Unis vient d’ouvrir une adresse à Paris.

Julien Lambea
Écrit par
Julien Lambea
Contributeur
Une boutique vintage culte des États-Unis ouvre enfin à Paris
© Désert Vintage
Publicité

Desert Vintage, nouvelle boutique de seconde main installée rue de Beaune, porte bien son nom : c’est en fait la troisième enseigne d’un magasin culte du vintage, né en 1974 à Tucson, en Arizona. En plein désert donc. Quand l’ancienne propriétaire est partie à la retraite, Roberto Cowan et Salima Boufelfel ont repris la boutique. Tous deux francophiles et dotés d'un goût très sûr en matière de mode, ils rêvaient d’ouvrir une adresse à Paris. Un projet qu’ils ont fini par concrétiser après un passage par la Grosse Pomme.

Le New York Times a surnommé leur adresse du Lower East Side « l’endroit où les stylistes font leur shopping vintage », et révèle au passage que Roberto Cowan aurait volontiers fait carrière comme antiquaire. Ce dernier détail explique probablement l’emplacement de cet avant-poste parisien ouvert en octobre dernier dans un coin du 7ᵉ arrondissement où l’on trouve plus de galeries d’art et de mobilier que de vêtements. Le lieu, qui donne presque l’impression de remonter le temps, possède un charme suranné qui met en valeur une sélection de pièces de designers contemporains et de vêtements beaucoup plus anciens.

Desert Vintage
© Desert Vintage

Lors de notre passage, nous avons aperçu de nombreuses pièces – majoritairement de mode féminine – souvent signées de grands noms comme Alaïa, Dries Van Noten, Hermès, Margiela, Saint Laurent ou Yohji Yamamoto. Toutes partagent cette impression de qualité rare et une forme de modernité intacte, malgré les décennies qui les séparent parfois de leur première mise en boutique.

Curation et sourcing obligent, les prix s’en ressentent. On vous conseille donc d’aller jeter un œil à leur site pour vous faire une idée, et peut-être aussi trouver l’inspiration, tant le stylisme de leurs shootings e-commerce est léché. Néanmoins, les collectionneurs vous diront sûrement qu’ici, vous en avez pour votre argent. Car oui, il s'agit bel et bien d'une adresse pour fins connaisseurs.

Où ? 18 Rue de Beaune, 75007 Paris

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.