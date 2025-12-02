Une boutique vintage culte des États-Unis ouvre enfin à Paris

Le New York Times a surnommé leur adresse du Lower East Side « l’endroit où les stylistes font leur shopping vintage », et révèle au passage que Roberto Cowan aurait volontiers fait carrière comme antiquaire. Ce dernier détail explique probablement l’emplacement de cet avant-poste parisien ouvert en octobre dernier dans un coin du 7ᵉ arrondissement où l’on trouve plus de galeries d’art et de mobilier que de vêtements. Le lieu, qui donne presque l’impression de remonter le temps, possède un charme suranné qui met en valeur une sélection de pièces de designers contemporains et de vêtements beaucoup plus anciens.
Desert Vintage, nouvelle boutique de seconde main installée rue de Beaune, porte bien son nom : c’est en fait la troisième enseigne d’un magasin culte du vintage, né en 1974 à Tucson, en Arizona. En plein désert donc. Quand l’ancienne propriétaire est partie à la retraite, Roberto Cowan et Salima Boufelfel ont repris la boutique. Tous deux francophiles et dotés d'un goût très sûr en matière de mode, ils rêvaient d’ouvrir une adresse à Paris. Un projet qu’ils ont fini par concrétiser après un passage par la Grosse Pomme.