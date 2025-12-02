Une boutique vintage culte des États-Unis ouvre enfin à Paris

Lors de notre passage, nous avons aperçu de nombreuses pièces – majoritairement de mode féminine – souvent signées de grands noms comme Alaïa, Dries Van Noten, Hermès, Margiela, Saint Laurent ou Yohji Yamamoto. Toutes partagent cette impression de qualité rare et une forme de modernité intacte, malgré les décennies qui les séparent parfois de leur première mise en boutique.

Curation et sourcing obligent, les prix s’en ressentent. On vous conseille donc d’aller jeter un œil à leur site pour vous faire une idée, et peut-être aussi trouver l’inspiration, tant le stylisme de leurs shootings e-commerce est léché. Néanmoins, les collectionneurs vous diront sûrement qu’ici, vous en avez pour votre argent. Car oui, il s'agit bel et bien d'une adresse pour fins connaisseurs.

Où ? 18 Rue de Beaune, 75007 Paris