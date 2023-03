Une chasse au trésor spéciale street art à Belleville

Connu pour sa concentration de cantines asiates et d’habitants à bonnet travaillant dans la culture et les médias, Belleville est également réputé pour ses fresques de street art. Une identité colorée célébrée sur le compte Instagram @monpetit20e, qui lance ces jours-ci une chasse au trésor pour découvrir le graff en même temps que le quartier.

Imaginée par un collectif de huit artistes, cette quête inspirée de la série Alice in Borderland invite les passants à chercher des cartes à jouer XXL de quatre rois et quatre reines collées sur les murs, au fil d’un parcours de 5 kilomètres autour du parc de Belleville (vaguement) détaillé sur le compte insta @quete_roi_reine.

A côté des œuvres, un QR code donne accès à un petit bout de phrase. Le but du jeu est simple : il faut trouver les huit œuvres pour réunir tous les extraits d’un mystérieux message. Une fois la citation reconstituée, on se dépêche de glisser dans les DM du compte. Les plus rapides et méticuleux peuvent remporter une des huit affiches originales réalisées par le collectif. On vous conseille de charger fissa votre téléphone et de chausser des baskets qui courent vite, direction Belleville !