Une expo de l’artiste Invader dans un immeuble de 3 500 mètres carrés

Le plus carrelé des street artistes se lance dans le gros œuvre ! Alors qu’il rend dingo ses suiveurs en semant ses extraterrestres en carrelage dans le monde entier depuis les années 1990, Invader a annoncé l’ouverture d’une expo taille Wembanyama dans un immeuble de 3 500 mètres carrés près de la place de la République.

© Invader

Dans cet ancien garage, longtemps fief du journal Libération, le mosaïste français dépliera dans une scéno cosmique des centaines de créations – dont certaines inédites – sur cinq étages entre le 5e et le 9e. Pendant trois mois, les visiteurs vont découvrir ses iconiques carreaux déclinés sous toutes leurs formes et médiums. On devrait voir des Space Invaders en photo, en vidéo, en sculpture, en installation et même en VR. Préparez les truelles (et les GSM).

L’artiste reproduira notamment la fresque réalisée en 2011 sur le toit-terrasse aux couleurs de Libé – c’est rouge et noir pour les daltoniens –, qui célébrait son statut d’invité du jour du journal. Autre info qui émoustillera les chasseurs de Space Invaders : l’artiste dissimulera dans le bâtiment une toute nouvelle création, la 1 500e de sa carrière. A vos loupes !

Quand ? du 17 février au 5 mai 2024.

Où ? 11 rue Béranger, Paris 3e.

Combien ? 10 € (Billetterie ici).