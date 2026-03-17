Une expo d'œufs de Pâques élevés au rang d'œuvres d'art — et c'est gratuit

A Paris, 94 chocolatiers et artistes sont réunis pour une exposition pascale entre art et pâtisserie

On les décore pour fêter le retour du printemps depuis des temps immémoriaux ; ils sont en chocolat depuis 1870, mais pour que les œufs de Pâques aient leur exposition dédiée, il a fallu attendre les années 2020 ! Sur une idée du chocolatier Frédéric Bau, directeur de la création chez Valrhona, « Eggxtraordinaire » repart pour une deuxième édition, après celle de 2023. L'idée ? Tout un aréopage d'artisans chocolatiers (Marc Ducaju, Mori Yoshida, Ophélie Barès…) travaillent avec des artistes pour donner naissance à 94 variations extraordinaires autour de la forme ovoïde.

© DR Eggxtraordinaire, De Main de Maître et Frédéric Bau, Éditions de La Martinière

Placée sous la présidence d'honneur de Pierre Hermé et Patrick Roger, et avec pour marraine Anne-Sophie Pic et parrain Pascal Oudet, cette exposition gratuite et hors du commun brouille la frontière — déjà ténue — entre art et gastronomie. Et souvenez-vous, comme dans toutes les galeries ou musées : il est interdit de mordre dans les œuvres.

Quand ? Du 3 avril au 3 mai 2026, tous les jours de 14h à 19h

Où ? Galerie Joseph, 16 rue des Minimes (Paris 3e)

Entrée libre mais réservation obligatoire

Par ici pour les meilleurs chocolatiers de Paris