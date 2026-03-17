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Une expo d'œufs de Pâques élevés au rang d'œuvres d'art — et c'est gratuit

A Paris, 94 chocolatiers et artistes sont réunis pour une exposition pascale entre art et pâtisserie

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Œuf Rafistole en dialogue avec Beat Zoderer par Pierre Herme
© Eggxtraordinaire | Œuf Rafistole en dialogue avec Beat Zoderer par Pierre Herme
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On les décore pour fêter le retour du printemps depuis des temps immémoriaux ; ils sont en chocolat depuis 1870, mais pour que les œufs de Pâques aient leur exposition dédiée, il a fallu attendre les années 2020 ! Sur une idée du chocolatier Frédéric Bau, directeur de la création chez Valrhona, « Eggxtraordinaire » repart pour une deuxième édition, après celle de 2023. L'idée ? Tout un aréopage d'artisans chocolatiers (Marc Ducaju, Mori Yoshida, Ophélie Barès…) travaillent avec des artistes pour donner naissance à 94 variations extraordinaires autour de la forme ovoïde.

Eggxtraordinaire, De Main de Maître et Frédéric Bau, Éditions de La Martinière
© DREggxtraordinaire, De Main de Maître et Frédéric Bau, Éditions de La Martinière

Placée sous la présidence d'honneur de Pierre Hermé et Patrick Roger, et avec pour marraine Anne-Sophie Pic et parrain Pascal Oudet, cette exposition gratuite et hors du commun brouille la frontière — déjà ténue — entre art et gastronomie. Et souvenez-vous, comme dans toutes les galeries ou musées : il est interdit de mordre dans les œuvres.

Quand ? Du 3 avril au 3 mai 2026, tous les jours de 14h à 19h

Où ? Galerie Joseph, 16 rue des Minimes (Paris 3e)

Entrée libre mais réservation obligatoire

Par ici pour les meilleurs chocolatiers de Paris

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