Le photographe Simon Edelstein a passé 20 ans à documenter les salles de cinéma abandonnées à travers le monde.

Que peut un cinéaste contre la disparition des salles ? En 2006, pressentant la mutation du cinéma vers les salons, le photographe et réalisateur genevois Simon Edelstein commence à photographier les plus belles façades de cinémas abandonnés lors de ses séjours en France, aux Etats-Unis ou en Inde, se transformant peu à peu en archiviste d'un âge d'or révolu.

Fasciné par « ces cathédrales à l’architecture flamboyante », le photographe de 83 ans a accumulé près de 150 000 clichés dans une trentaine de pays, des façades Art déco de Bombay aux palais californiens de 3 000 places en passant par les cinémas de quartier des Hauts-de-France, qui ont fait l’objet de différents livres.

Une sélection de ses photographies de cinémas, détruits ou abandonnés, est présentée dans l’exposition La Beauté mortelle des cinémas à la médiathèque Marguerite-Duras dans le 20e arrondissement, jusqu’au 2 janvier 2027. A voir avant peut-être avant d’aller s’asseoir dans l’un des derniers rescapés parisiens, comme le Louxor ou le Grand Rex, élu plus beau cinéma du monde par Time Out l’an passé.

Où ? médiathèque Marguerite-Duras, 115 rue de Bagnolet, Paris 20e.

Quand ? jusqu’au 2 janvier 2027. Du mardi au samedi, de 10h à 18h.

Combien ? entrée libre.