Une grande parade musicale à vélo va avoir lieu ce week-end à Paris

Danser et pédaler, un tandem plus que jamais à la mode. Après la teuf électronique à vélo organisée pour Pâques entre la REcyclerie et la Cité fertile, voilà qu’une parade à cycles labellisée Yes We Camp s’annonce en plein Paris. Elle aura lieu ce samedi 21 mai avec comme lieu de départ et d’arrivée l’Académie du climat, située dans le Marais.

« La Paride » en elle-même se déroulera entre 16h30 et 18h30. En gros, vous venez comme vous êtes, vous et votre cycle, deux-roues, cargo, grand bi, Solex, BMX ou que sais-je encore. Une fois dedans, vous suivez le peloton qui va s’animer au fil d'un tas d’animations musicales. Fidèle à sa tradition carnavalesque, Yes We Camp s’occupera aussi de vous avant et après la parade.

Avant : vous aurez la possibilité de prendre part à un atelier Pimp my bike pour customiser vos bécanes avec des guirlandes, des costumes, des drapeaux ou des pancartes. Pour éviter les fringales, Mingway s’occupera du brunch. Quant à l’après, ça se passera aussi à l'Académie du climat Amarres où le collectif électronique Gogo Green sera chargé de délasser les guiboles endolories à grands coups de sons house et techno. Aucune information n'a encore filtré sur la possibilité de commander un EPO (eau, pastis, olive) au bar.

Itinéraire complet : Académie du Climat > Bastille > Boulevard Richard Lenoir > Canal Saint Martin > Rue Louis Blanc > Gare du Nord > Avenue Maubeuge > Place Vendôme > Rue Rivoli > Retour Académie du Climat

Quoi ? La Paride ! Grande parade musicale à vélo

Quand ? Samedi 21 mai 2022, de 14h à minuit

Où ? Académie du climat, 4 place Baudoyer, Paris 4e

Combien ? Entrée libre