Une nouvelle application de VTC promet des “nuits plus sereines” aux femmes en Ile-de-France

Rentrer chez soi devrait être simple quand on appelle un VTC. Et pourtant, 61% des utilisatrices affirment avoir déjà ressenti de l’insécurité, selon un sondage OpinionWay datant de décembre 2025. Et les trois quarts des femmes réclament des dispositifs technologiques pour les rassurer face aux regards insistants et aux chauffeurs qui ne correspondent pas à leur photo.

Pour répondre à ce sentiment d’insécurité, les opérateurs comme Bolt et Uber ont ajouté des fonctionnalités, comme un bouton SOS ou la possibilité de choisir un véhicule conduit par une femme, alors que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché, comme la nouvelle application Lady’s, qui sera mise en service le 20 février en Ile-de-France, avant un déploiement dans les grandes villes de l’Hexagone.

Une app de VTC qui se veut 100 % féminine, au volant comme sur la banquette arrière. Dans sa communication, la société promet des vérifications d’identité régulières et des “nuits plus sereines” sans mauvaises surprises pour les Franciliennes.

Une soirée de lancement est organisée ce vendredi 20 février au Club Haussmann, une “Lady’s Party” avec des stands de make-up et des DJ sets de girl boss comme Claude Emmanuelle et Andy4000, qui a retourné la soirée organisée par Time Out et Chop Chop au Badaboum pour la Fashion Week en janvier.

Quand ? 20 février, 00h–5h.

Où ? Club Haussmann, 23 rue Taitbout, Paris 9e.

Combien ? 15-20 €.