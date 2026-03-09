Une nouvelle exposition photo célèbre la poésie des terrasses parisiennes

C’est à peine le début du mois de mars, mais avec ces températures, on ne se sent plus aussi loin des longues après-midi sous le soleil en terrasse. Pour se préparer mentalement, voici justement une nouvelle exposition photo intitulée The Parisian Terrasse Project, réalisée par le photographe Manto, qui a été fasciné par la diversité des terrasses de la capitale à son arrivée il y a six ans. Et on le comprend.

Il a tiré de cette obsession une série de clichés en argentique “célébrant la poésie subtile du quotidien parisien” qui sont justement exposés au Poésie Coffee à partir du 12 mars. Installé au calme du passage Thiéré dans le 11e arrondissement depuis à peine un an, ce coffee shop événementiel organise régulièrement des ateliers (de dessin, d’écriture…), des expos, ou encore un “Matcha comedy club” le 14 mars prochain.

Et s’il n’a pas la place pour poser des tables sur son trottoir, le Poésie Coffee dispose quand même d’un rebord/banquette en béton devant sa baie vitrée, et ça suffit, car la terrasse est avant tout un état d’esprit.

Quand ? du 12 mars au 10 avril 2026.

Où ? 10 passage Thiéré, Paris 11e.

Combien ? entrée libre.

