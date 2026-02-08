Une pizza parisienne dans le top 15 des meilleures au monde selon Time Out

Que vous juriez par la margherita la plus orthodoxe ou par les pizzas chargées jusqu’au vertige, que votre camp soit New York, Detroit, Naples ou une interprétation plus personnelle, chacun projette sa propre idée de la pizza parfaite. Partout sur la planète, les villes se sont approprié le plat et l’ont façonné à leur manière. Nous avons donc sollicité notre réseau international de rédacteurs pour repérer, chez eux, les pizzas les plus marquantes. Résultat : une nouvelle sélection signée Time Out, dédiée aux meilleures pizzas du monde.
Les meilleures pizzas du monde selon Time Out
Le classement tout juste sorti des meilleures pizzas du monde rassemble la capricciosa de 180grammi Pizzeria Romana à (vous l’aviez deviné) Rome, la SRP Marinara de Short Road Pizza à Londres, et bien sûr une margherita de la Pizzeria da Attilio, au berceau napolitain. Mais une création domine toutes les autres. La meilleure pizza du monde en 2026 se trouve à New York, évidemment. Sous une couche généreuse de mascarpone, des touches de mozzarella affinée et une pluie de pecorino romano et de parmigiano reggiano, la part Cacio e Pepe de Mama’s Too, à Manhattan, s’impose en tête du classement.
L’enseigne compte deux adresses, l’une dans le West Village, l’autre dans l’Upper West Side, et si la maison propose d’autres pizzas singulières, comme l’Angry Nonna (soppressata pimentée, huile de piment calabrais, miel relevé) ou la Bufalini (garnie de poulet frit en tempura de bière), c’est bien cette « tempête » de fromage qui a convaincu Morgan Carter, rédactrice food & drink de Time Out New York. « Je suis allée chez Mama’s Too l’été dernier… et j’ai vite été attirée par un carré littéralement enseveli sous une tempête de pecorino et de parmigiano reggiano », écrit-elle. « Après un bref passage au four, tout s’est accordé : un mascarpone crémeux et léger, la légère puissance de la mozzarella affinée, et toute l’élasticité fromagère, vive et saline, que l’on peut espérer. »
Paris, dans le top 15 des meilleures pizzas du monde
Paris figure aussi au classement, à la 14e place, avec Oobatz – élue « Meilleure pizza » de l’année lors des Food and Drink Awards 2025 de Time Out Paris – dans le 11e arrondissement. Daniel Pearson, passé par Ten Belles, a ouvert sa pizzeria après s’être fait remarquer durant l’hiver 2022 chez Rigmarole avec sa pâte au levain naturel. Fini les pop-up : le voilà installé près de la rue Oberkampf, dans une grande salle minimaliste où l’on observe le pizzaiolo travailler. Oobatz (« zinzin » en argot italo-américain) propose une pizza d’inspiration romaine : pâte fine, croustillante, levée 36 heures, garnie d’ingrédients comme asperges, boulettes ou caciocavallo, à travers des recettes numérotées. Margherita pour la base, salsiccia pimentée pour le relief, pizza surprise selon l’humeur du chef. À boire, vins nature au verre ou en bouteille.