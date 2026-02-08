Une pizza parisienne dans le top 15 des meilleures au monde selon Time Out

Paris figure aussi au classement, à la 14e place, avec Oobatz – élue « Meilleure pizza » de l’année lors des Food and Drink Awards 2025 de Time Out Paris – dans le 11e arrondissement. Daniel Pearson, passé par Ten Belles, a ouvert sa pizzeria après s’être fait remarquer durant l’hiver 2022 chez Rigmarole avec sa pâte au levain naturel. Fini les pop-up : le voilà installé près de la rue Oberkampf, dans une grande salle minimaliste où l’on observe le pizzaiolo travailler. Oobatz (« zinzin » en argot italo-américain) propose une pizza d’inspiration romaine : pâte fine, croustillante, levée 36 heures, garnie d’ingrédients comme asperges, boulettes ou caciocavallo, à travers des recettes numérotées. Margherita pour la base, salsiccia pimentée pour le relief, pizza surprise selon l’humeur du chef. À boire, vins nature au verre ou en bouteille.