Vecchio prolonge sa fiesta e pasta dans une ambiance iodée

Aaah Rimini ! Après Brooklyn cet hiver, la mythique station balnéaire italienne a été choisie par le duo Gianmarco Gorni et Hubert Niveleau comme lieu totemique du prolongement estival de leur Vecchio. Avec ce symbole kitschissime du tourisme popu des années 80, Vecchio di mare, qui dure jusqu’à mi-juillet, met l’accent sur le soleil et la mer. Cette dernière se retrouve dans la nouvelle carte largement iodée où s’ébrouent bucatini au homard bleu Breton, moules au nduja et basilic ou linguine a la vongole.

Pour les UV, il va être enfin possible de boulotter une sélection de petites assiettes (piadine, salade caprese, poivrons farcis) sur le rooftop la tête au soleil et la bouche hydratée par des spritz. Et comme Rimini c’est aussi la ville de l’explosion de l’italo-disco ensoleillée, ambiance peigne dans le maillot et double dose de monoï, attendez-vous à onduler sur du gros hit rital du genre Mr Fiagio ou Gino Soccio. Buenissima !

Quand ? du 13 avril au 13 juillet restaurant du jeudi au samedi de 19h00 à 23h30 ; rooftop du mardi au samedi de 19h à 23h30

Où ? Le perchoir 14 rue Crespin du Gast, Paris 11e



