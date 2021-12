Vendredi, Time Out vous invite dans le meilleur resto israélien de Paris

Pour célébrer ses 10 ans, Time Out Paris débarque dans son resto levantin préféré le temps d’une soirée d’anniversaire exceptionnelle. Au menu ? 5 plats et 3 cocktails à dévorer en bande.

C'est qu'on l'aime vraiment beaucoup Dalia, ce restaurant levantin qu'on a déniché à la rentrée du côté du Sentier. On l’aime tellement qu’on vous invite à y dîner pour célébrer les 10 ans de Time Out Paris, le vendredi 10 décembre (Par ici les réservations).

Déjà, Dalia, c'est une ambiance et un décor magnifique qui en mettent plein la vue, entre murs poudrés, sol terracotta et appliques en cuivre. Ensuite, il y a les assiettes qui tabassent de la cheffe israélienne Or Bitan, qui se joue des frontières avec des influences israéliennes, libanaises, syriennes… Comme pour toutes les soirées de notre vertigineux festival gastronomique, la cheffe nous a concocté un menu spécial en cinq temps.

Dans l'ordre, vous aurez d'abord le droit à un chapelet d'amuse-bouches (houmous, labné fumé à la sauge, pain maison et oignons caramélisés) avant un carpaccio de betteraves multicolores et une brochette de bar de ligne marinée à la coriandre et zeste d'orange. La suite et fin ? Des côtelettes d'agneau, croûte de pistache et potatoes au romarin. Et un final en apothéose avec un triptyque sucré réunissant basbousa, ce gâteau de semoule avec sa crème d'achta et son sirop de rose, mousse au chocolat blanc à la cardamome noire et suprême d'agrumes. On vous voit baver d’ici !

Pour se rincer la glotte, beau symbole puisque c’est Ruba Khoury, cheffe d’origine palestinienne du Dirty Lemon, qui escortera le repas avec des cocktails délicats autour du Grand Marnier. Véritable fil rouge mixologique du repas, le célèbre alcool orangé sera tantôt accompagné de Call Me Madame (Grand Marnier, Campari, jus de pamplemousse et eau pétillante) ; La Tomboy (Grand Marnier, rhum infusé à l'ananas et aux épices, sirop de menthe) ou le Poor Little Rich Girl (Grand Marnier, cognac Courvoisier, cordial clémentine et romarin. Bref, on a hâte et on ne peut que vous conseiller de filer prendre vos places. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Dalia avec Or Bitan et Ruba Khoury

Chaque menu dégustation comprend cinq plats et trois cocktails (65 €). Réserver.

Amuses-bouches : Mezze : pain maison, oignons caramélisés, ricotta maison, jus de tomate vert et piment vert grillé à la flamme

Plat #1 : Carpaccio de betteraves multicolores, raifort râpé, crème ciboulette

Cocktail #1 : "Call Me Madame". Grand Marnier, Campari, jus de pamplemousse, eau pétillante

Plat #2 : Brochette de bar de ligne mariné coriandre & zeste d'orange, salade d'agrumes façon taboulé



Plat #3 : Côtelettes d'agneau, croûte de pistache, smashed potatoes au romarin, aïoli

Cocktail #2 : "La Tomboy". Grand Marnier, rhum infusé à l'ananas et aux épices, sirop de menthe

Plat #4 : Basbousa, crème d'achta, sirop de rose. Mousse chocolat blanc & cardamome noir. Suprême d'agrumes

Cocktail #3 : "Poor Little Rich Girl". Grand Marnier, cognac Courvoisier, cordial clémentine romarin

© Anna Wanda Gogusey

Quoi ? 10 ans de Time Out Paris – Dalia avec Or Bitan et Ruba Khoury

Quand ? Vendredi 10 décembre 2021, à partir de 19h

Où ? Dalia, 94 rue Montmartre, Paris 2e

Combien ? 65 € le menu en cinq temps (quatre plats et des amuse-bouches) et quatre cocktails offerts à manger avec vos plats (Billetterie ici)