Venez fêter le beaujolais avec la famille Chambre Noire !

Ce 16 novembre, Chambre Noire enfile ses habits de lumière. A l’occasion du beaujolais nouveau, cette association de bienfaiteurs du vin nat' (portée par Oliver Lomeli), qui essaime d’adresse en adresse, défouraille une cuvée exceptionnelle, un primeur ciselé avec le cador Nicolas Chemarin et les complices de la cave Rock Bottles. On va pouvoir découvrir cette quille de gamay dans la bien-aimée buvette de Ménilmontant cornaquée désormais par Fabrice Mansouri (ex-Cave à Michel) mais aussi la cave de la rue de la Folie-Méricourt, la taqueria Furia et le bar à vin de l'avenue Jules-Ferry.



Une nouvelle cave vers Couronnes

Ça ne s’arrête pas là. Ce même jour, un ancien du barav Jules-Ferry, Antony Robine, ouvre son lieu à lui, la Cave Canaille. Une adresse minimaliste, bois et tomettes, à une roulade de la Maison des Métallos, où il va faire bon apéroter. On y trouvera évidemment la cuvée du primeur Chambre Noire en plus de tout un tas de vins nature sélectionné avec un soin maniaque. Et pour éponger en cette fête du beaujo nouvo ? Des assiettes de pasta spécialement préparées par Riccardo Ferrante de Jones !. On se croise là-bas ?

Où ?

Bar à vins Chambre Noire : 4 boulevard Jules-Ferry, Paris 11e

Cave Chambre Noire : 35, rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e

Buvette Chambre Noire : 107 rue Ménilmontant, Paris 20e

Furia : 2 rue Lacharrière, Paris 11e

Cave Canaille : 100 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e