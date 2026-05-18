Vertigo : le Moonshiner ouvre un rooftop au sommet de l’hôtel Paradiso

Vertigo, en voilà un beau nom (inspiré du film éponyme d’Hitchcock) pour ce rooftop posé au dernier étage de l’hôtel Paradiso de Mk2, spécialisé dans le cinéma. Le Moonshiner, le célèbre speakeasy logé derrière une pizzeria de Bastille, en reprend l’exploitation à partir de cette semaine.

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Si vous étiez habitué de l’ancienne vie du lieu, préparez-vous à faire le deuil de l’écran qui permettait de se faire des toiles sous les étoiles, à part ça vous allez vite retrouver vos marques : le carré de pelouse où poser un transat, les arbres qui lui donnent un air de jardin suspendu et la vue sur Paris depuis la place de la Nation (soyons franc, ce n’est pas la plus folle). La carte ciselée par Yaël Mairesse propose six cocktails (14-16€) certes moins complexes que dans la maison mère, mais tout de même assez travaillés, comme ce bien nommé Not An Old Fashion, qui est, en fait, un milk punch à base de whisky, fraise et hibiscus, ou le Freak qui mixe vodka, gin, liqueur de fleur de sureau, bergamote, et verjus. Si vous aimez vos verres au bord de l’amer, ce Vertigo risque de vous décevoir, en revanche si vous recherchez les cocktails très floraux à la vibe estivale, voilà votre nouveau QG perché !

Où ? 135 bd Diderot, Paris 12e

Quand ? Du lundi au vendredi de 16h à minuit, samedi et dimanche de 14h à minuit

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