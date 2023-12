Viiiite ! Le meilleur pâté (en) croûte du monde débarque pour deux jours à Paris !

Ils ont ramené la croûte à la maison ! Après trois années d’une insolente domination des chefs japonais, le pâté en croûte champion du monde 2023 est de nouveau français ! On le doit à Frédéric Le Guen-Geffroy, chef du Club TP90, le « restaurant d’entreprise » (en fait une table gastronomique) de la Fédération nationale des travaux publics, qui a remporté, le 4 décembre dernier à Lyon, la finale du 14e concours face à 13 toques du monde entier.

Dans sa création aussi gourmande que graphique, on trouve porc fermier, foie et cœur de canard de Barbarie, ris de veau, foie gras, pistache et duxelle de girolles – et un insert en forme de rosace !

Bonne nouvelle : vous allez pouvoir vous payer une tranche de cette beauté (in)carnée lors d’une vente flash organisée les 22 et 23 décembre à Maison Plisson. Le chef champion sera présent et escorté de Vincent Ferniot, chevalier de la confrérie du pâté croûte (non il ne porte pas une armure en émincé de faisan). Une occasion unique de briller de mille viandes à l’apéro de Noël mais aussi de trancher une bonne fois pour toutes l’éternel débat : pâté croûte ou pâté en croûte ?

Où ? Maison Plisson, 93 boulevard Beaumarchais, Paris 3e.

Quand ? Les 22 et 23 décembre de 15h à 19h.