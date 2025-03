Virage, la friche festive plantée sous le périph', annonce une saison 4 avec plus de 100 noms au compteur

Virage en quatrième vitesse ! La friche-club électronique gérée par l’agence Bonjour/Bonsoir (Badaboum, Panic Room, la Casbah…), plantée sous le périph’ dans le 17e, a annoncé son retour dans le circuit pour une quatrième saison à partir du 11 avril, avec une affiche plus garnie qu’un tract de Lutte Ouvrière.

Rag seule à la tête de la DA

Nouveauté notable dans un milieu de la prog bien masculin : Rag prend seule les rênes de la DA après le départ de son compère Benjamin Charvet. Et forcément, avec la DJ du collectif queer Barbi(e)turix, l’affiche ancrera plus que jamais la ligne paritaire et inclusive autour d’un spectre artistique ultra-élastique. Pour animer la piste, avec sa déco de casse-auto cyberpunk et son booth au ras du macadam, Rag a convié des noms officiant dans toutes les chapelles et générations électroniques, avec une large place accordée aux collectifs faisant vivre les nuits de la capitale.

Ça dit quoi niveau prog ?

Un peu de biscuit ? Cet été, vous serez plongé dans une nuit plus dark (disco) qu’une veste de Morpheus avec l’Allemand Curses, trempé dans un bain de kicks syncopés avec le B2B entre Greg et Tatyana Jane, ou emporté par un torrent techno avec le furibard collectif RAW. Vous pourrez aussi célébrer les scènes queers avec les soirées Dyke Menopause, Wet For Me, AÏE ou Scorpio ; débarquer sans chemise ni pantalon lors de la noce fétichiste Forensics, ou être secoué par DJ Gigola et MCR-T du label Live From Earth, aux sets en constant excès de vitesse entre ghetto tech, gabber et Miami bass.

Des événements en journée

Un Virage qui s’élargira encore à l'approche de l’été avec des ouvertures les mercredis et jeudis, confiées à quatre résidents en alternance : du reggaeton 2.0 avec le média/collectif célébrant les cultures hispanophones Jet Lag ; des soirées à thématiques décennales (60’s, 70’s, 80’s…) avec Chronologic ; ou Spacer, pour de la house-disco survitaminée, dont certains bénéfices seront reversés à des assos LGBTQIA+.

Les événements en journée seront le dernier arc de cette saison, avec au programme un événement ballroom, un marché de seconde main, le Grand Festival du Wokistan du média Urbania ou encore une teuf pour les enfants.

Quand ? à partir du 11 avril 2025.

Où ? 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.

Combien ? Selon les soirées (billetterie ici).