Visitez le Panthéon la nuit… avec une lampe torche !

Au mois de décembre, le Panthéon joue les prolongations. Alors que les jours ne font que raccourcir, le mausolée de la montagne Sainte-Geneviève repousse son couvre-feu et vous invite à pénétrer son enceinte à la nuit tombée. Le temps de six soirées, chaque mercredi du 6 décembre au 24 janvier 2024, des créneaux nocturnes (dès 19h) sont ouverts pour des déambulations plongées dans l’obscurité.

Munis de lampes torches, les visiteurs devront répondre à des quiz pour avancer entre la crypte et les caveaux, en apprenant tout plein de choses sur l’histoire et les œuvres du bâtiment. Pour vous y préparer, on vous propose d’essayer de trouver (de tête) les noms d’au moins dix des 81 “grands hommes” (et femmes !) qui y sont inhumés. Si vous les avez, vous êtes prêt. Sinon, raison de plus pour y aller !

Où ? place du Panthéon, Paris 5e

Quand ? créneaux multiples les mercredis 6, 13 et 20 décembre 2023 et les mercredis 10, 17 et 24 janvier 2024



Par ici pour réserver.