Voici les plus beaux cinémas en plein air à découvrir en Europe cet été

Aller au cinéma ? Ce n’est plus réservé aux dimanches pluvieux. Aujourd’hui, on regarde ses films préférés les pieds dans le sable, face à la mer ou au cœur d’un site classé. Les projections en plein air se sont imposées comme l’un des grands plaisirs de l’été, mêlant grand écran et décors grandioses.

Time Out vient justement de dévoiler son classement des plus beaux cinémas en plein air du monde, avec en tête le spectaculaire Westpac OpenAir de Sydney. Mais l’Europe n’a pas à rougir : notre sélection 2025 aligne des lieux incroyables à découvrir, à commencer par le Pavillon Mies van der Rohe à Barcelone, bijou moderniste transformé en salle de projection estivale.

« Ce n’est peut-être pas l’endroit le plus cosy, et on a déjà entendu mieux côté sono… mais peu de cinémas en plein air rivalisent avec la magie du Pavillon Mies », glisse María José Gómez, directrice de Time Out Barcelona. Ce chef-d’œuvre moderniste, imaginé par Ludwig Mies van der Rohe et Lilly Reich pour l’Exposition internationale de 1929, fut rasé un an plus tard avant d’être reconstruit en 1986 à Montjuïc, son site d’origine. Chaque été, son bassin miroitant et ses murs en marbre travertin se transforment en salle de ciné à ciel ouvert avec Pantalla Pavelló, une programmation de films liés à l’architecture. Une expérience rare, presque mystique.

Et l’Espagne ne s’arrête pas là. Avec Amante à Ibiza, perché sur une falaise face à la Méditerranée, la Sala Montjuïc dans les jardins du château et le Cinema Lliure a la Platja, version pieds dans le sable en Catalogne, le pays brille par sa capacité à réinventer le ciné d’été.

Autre lieu mythique : le Cinéma de la Plage à Cannes, où depuis 2001, habitants, festivaliers et oiseaux de nuit (sans oublier quelques mouettes) se retrouvent à la tombée du jour pour des projections en bord de mer. Vient ensuite la Rathausplatz de Vienne, qui déroule gratuitement opéras, concerts rock et chefs-d’œuvre du septième art à l’ombre de l’imposante mairie néogothique. Sans oublier Paris, bien sûr, et son Gare aux Docs, entre projections engagées, transats sur les rails et ciel étoilé.