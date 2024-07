Vous allez pouvoir commander Deux Magots à emporter

Oubliez les tapas ou le New York roll, le sandwich de qualité s’impose comme le nouvel eldorado de la food parisienne. La preuve : nous lui avons consacré un dossier et aujourd’hui, Les Deux Magots, le légendaire café littéraire germanopratin où Sartre, Beauvoir, Triolet et Gide enquillaient les expressos, inaugure une toute nouvelle boutique dédiée aux entrepains.

Posté au croisement des rues de Buci et Mazarine, à 450 mètres de l’adresse historique, le Comptoirs Les Deux Magots propose une carte resserrée de sandwichs au sourcing très soigneux : jambon blanc de la Maison Verot, brie de Meaux de la fromagerie Beillevaire, saumon fumé Petrossian… Comptez entre 8,50 € et 9,50 € l’unité. Suivant le principe sartrien que l’enfer, c’est les gaufres, on propose plutôt aux becs sucrés de délicieux financiers (12 € les quatre) ou une rassurante tarte Tatin. Tout cela peut se déguster en terrasse ou en balade sur les quais de Seine. Le béret Emily in Paris n’est pas obligatoire.