Vous allez pouvoir élire le meilleur hamburger de Paris

Durant trois semaines, les restaurants parisiens vont mettre les petites garnitures dans les grands buns. Le but ? Smasher la concurrence et remporter le prix du meilleur burger de la capitale. Cette bataille à base de frites et de sauce secrète va se dérouler dans le cadre de la 3e édition de la Paris Burger Week.

Le principe est aussi simple que le ketchup est rouge : vous vous rendez sur le site de l’événement, vous repérez et commandez le burger que vous comptez engloutir parmi les 20 participants, et vous donnez vos deux préférés avant la fin de la compétition. Celui qui empochera le plus de votes succédera à l’« Empereur 2.0 » de Père & Fils Burger, le lauréat 2022.

Un burger avec un supplément d’âme

Les participants offrent un bel éventail des variations à glisser entre deux pains ronds : version végé de Tontons Veg, asiatisante chez Super Bao, libanaise avec Malak al Tawouk ou classique chez Breakfast in America… A noter que de nombreux comptoirs proposeront une recette spéciale pour la compétition.

Simple à réaliser et facile à décliner, le burger a gagné durablement sa place dans les habitudes des Français puisqu’on le retrouve désormais au menu de 80 % des quelque 175 000 restaurants du pays !

Quand ? du 23 novembre au 10 décembre

Informations sur le site de la Paris Burger Week