William Klein, Nan Goldin, Camille Vivier… La MEP sort l’artillerie lourde pour l’été

Le musée parisien célèbre les 200 ans de l’invention de la photographie.

En 2026, ça fait 200 ans que l’on se prend en photo. En 1826 (à peu près), Nicéphore Niépce réussissait la première photographie connue de l’histoire, depuis la fenêtre de sa maison à Saint-Loup-de-Varennes en Bourgogne.

La Maison Européenne de la Photographie fête évidemment l’événement avec l’exposition La Photographie en toutes lettres, qui revient sur cette longue histoire à travers les œuvres de 35 artistes, dont quelques stars du genre comme Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, Malick Sidibé, Martin Parr ou Sophie Calle (jusqu’au 13 septembre).

A voir au même moment, la première rétrospective consacrée à la photographe française Camille Vivier, qui s’intéresse aux femmes puissantes à travers une série de photos de bodybuildeuses (jusqu’au 13 septembre aussi).

Autre rétrospective qui occupera tout l’été la MEP, celle consacrée à William Klein (qui aurait eu 100 ans cette année). Jusqu’à septembre 2026, du mercredi au samedi en fin de journée, on pourra voir les classiques du cinéaste américain dans l’auditorium (Qui êtes-vous, Polly Maggoo ?, Muhammad Ali, the Greatest…), ainsi que des archives et une sélection de photos.

Enfin, MEP Studio, le programme de soutien à la création émergente du musée, programmera début juillet Winnie Mo Rielly, pour une étrange installation de corps fragmentés, puis Martine Dawson, avec l’expo photo Faultlines, autour d’une ville minière du Montana aux Etats-Unis.

Quand ? jusqu’à fin septembre. Ouvert tous les jours, sauf lundi et mardi.

Où ? 5-7 rue de Fourcy, Paris 4e.

Combien ? 8-13 €.

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