Wouf ! Un marché de Noël 100 % canin s’installe sur le canal Saint-Martin

Ne cherchez pas, il est là, le marché de Noël favori de Snoop Dogg. Non, on ne parle pas de cannabis, ni de barbecue sans fumée : le Point FMR s’apprête en fait à accueillir le samedi 9 décembre un marché de Noël 100 % dédié aux… chiens.

L’idée de ce “Christmas Dog Day” est venue de la rédac de Bâtard, un mag de niche liant la culture et les chiens, qui lancera son troisième numéro à cette occasion. L’événement sera jalonné d’une ribambelle d'activités autour des problématiques canines. Il sera possible d’assister à des conférences, d’aboyer avec des associations de protection animale, d’acheter des objets pour votre toutou (ou pour vous) et d’assister le soir à trois concerts. Les noms des groupes ? Musique Chienne, Museau et Godzi. Et bien sûr, les chiens sont les bienvenus. Reste à savoir si c’est lui ou vous qui tiendra la laisse.

Quand ? samedi 9 décembre 2023, à partir de 14h.

Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e.

Du côté des marchés de Noël…

Dès les premiers jours de froid venus, ils poussent comme des boutons d'acné sur un front d'adolescent. Aux quatre coins de Paris, on voit essaimer des marchés de Noël avec leurs chalets et étals par milliers. Comme d'habitude, il y a de tout. Alors on a enfilé notre imper beige éliminé pour vous dégoter le haut du panier, avec une préférence pour les événements avec du cachet et de l'engagement - exit les marchés de Noël des Tuileries ou de Saint-Michel, bien souvent installés dans des lieux à l'avenant. Car oui, il est possible de faire des cadeaux avec un peu d'éthique et de personnalité. On a aussi pensé à en mettre un ou deux plus classiques, pour régaler tout le monde. Par ici pour un petit tour de Paris des marchés de Noël.