Juste avant Noël, Yardland dévoile un début de programmation solide avec Hamza, Tiakola, Lacrim, ou encore XVBARBAR !

Pour les fêtes, c’est buffet à volonté pour les programmations de festivals ! Quelques jours après We Love Green, c’est au tour de Yardland, le festival des cultures populaires, dont la seconde édition aura lieu du 4 au 6 juillet 2025 à l’Hippodrome de Vincennes, de débaler ses quinze premiers (et très beaux) noms. Cela donne une liste qui navigue entre toutes les scènes hip-hop (au sens large), avec un penchant certain pour le rap francophone, des grosses têtes rutilantes, des petits sur lesquels placer votre PEL et des créations et retours marquants.

Une beauté de prog !

En tête de gondole, on repère le Belge Hamza, qui s’échauffera avant sa date à la Défense Arena en décembre prochain, mais aussi Lacrim, Green Montana et GUY2BEZBAR. Côté tour du globe, Yardland accueille la queen sud-af’ de l’amapiano Uncle Waffles, le moine trappiste d’Atlanta Young Nudy, et LAILA !, nouvelle pépite du RnB américain à la voix 24 carats, au livret de famille de qualité – son père s’appelle Mos Def. Pour représenter la nouvelle génération, du très beau monde également : Theodora, JRK19, Gapman, Keeqaid ou Sonny Rave.



Comme l’an dernier - cf le Carnaval de Kalash ou le retour d’Ateyaba, Yardland brandira la carte “spéciale” : le furibard collectif du 17e XVBARBAR fera son retour, et Tiakola présentera de son côté sa « chorale BDLM », du nom de son projet sorti en septembre. Une mixtape où il se pose comme le héraut de la mélo, un genre mêlant, grosso modo, la trap à des sonorités du monde entier, fédérant aussi bien des tenanciers du game comme Niska et Hamza (tiens tiens) que des nouvelles têtes comme Genezio, Jolagreen23 ou Merveille. Sans doute que les enfants de chœur sont à trouver dans les noms suscités. Vivement les autres annonces (avec plus de femmes on espère) mais le buffet est pour le moment de qualité, on a hâte de grailler.

Quand ? Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet 2025.

Où ? Hippodrome de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? À partir de 119 € le pass 3 jours (billetterie ici).