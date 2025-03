Un cours de yoga immersif va avoir lieu à l’Atelier des Lumières

À l’Atelier des Lumières, des humains sens dessus dessous et des chiens tête en bas : le paquebot numérique de la rue Saint-Maur a annoncé le retour de ses cours de yoga avec une prochaine session prévue le lundi 10 mars, de 19h30 à 21h.

200 yogis sous les projecteurs

Sur le tapis, il y aura de la place pour 200 yogis – comptez 45 € par tête de pipe –, pour une session professée par le studio Oly Be. Le cours aura lieu dans la salle d’expo, avec projection d’œuvres d’art en guise de papier peint, pour 90 minutes découpées en deux phases : pour une fringante mise en action, la première partie sera organisée selon les préceptes du vinyasa yoga, avant une relaxante conclusion en mode yoga nidra.

Note pratique : le tapis n’est pas fourni, amenez le vôtre.

Quand ? lundi 10 mars 2025, à 19h30.

Où ? Atelier des Lumières, 38 rue Saint-Maur, Paris 11e.

Combien ? 45 € par personne (billetterie ici)

A propos de l'Atelier des Lumières



3 300 mètres carrés en plein 11e arrondissement, avec une obsession : l’art numérique. Voilà le projet frappadingue de l’Atelier des Lumières, le tout premier centre d’art visuel de Paris, ouvert depuis 2018 par Culturespaces dans une ancienne fonderie. L’Atelier des Lumières, c’est un lieu qui en met plein les yeux avec ses 10 mètres sous plafond, habillé par une technologie au poil comprenant 140 vidéoprojecteurs laser et 50 enceintes dernier cri. Chaque année, le lieu propose deux expos : un programme long de 40 minutes et un court d'une dizaine de minutes, qui met à l’honneur la jeune création numérique. Parmi les rétrospectives déjà croisées, on y a vu Klimt, Cézanne et Kandinsky, Van Gogh, Dalí ou encore Chagall. Que du lourd (et des cartons) !