District 13 – International Art Fair

En cette fin de semaine, l'art urbain aura la cote. Après deux grosses années de coupure, la District 13, cette foire internationale dédiée à l'art urbain, revient installer ses stands dans les locaux de la maison d'enchères Drouot. Jusqu'au 16 janvier, on y scrutera une palanquée d'œuvres présentées par 25 galeries (dont 12 nouveaux noms) du monde entier. Au menu ? Toutes les pratiques du street art avec des pochoirs, des sculptures, du graffiti, de la sérigraphie, de la broderie…

Et qui dit Paris et street art, dit galerie Itinnerance. L'adresse ouverte par Mehdi Ben Cheikh – l'architecte de la tour et du boulevard 13 – sera présente à la foire, avec dans ses cartons des créations de Seth ou de Shepard Fairey. On découvrira également les œuvres militantes de l'Américaine Swoon sur le stand de la galerie LJ, les graffs de Futura sur celui de la galerie montpelliéraine At Down et même des sérigraphies estampillées Basquiat du côté de la galerie Taglialatella.

Sur les étals étrangers, ça envoie aussi du très lourd. On pense par exemple aux galeries Central et Yosr Ben Ammar, installées à Tunis, ou l'adresse bruxelloise Mazel, dont on sait qu'elle exposera des créations du pochoiriste C215. N'oublions pas non plus la Graffik Gallery, énorme référence basée à Londres, qui débarquera avec des pièces de l'artiste au visage inconnu : Banksy.

On clôture en rappelant que des ateliers auront lieu pendant les quatre jours et qu'une vente aux enchères prendra place le dimanche. A noter que le billet d'entrée pour la foire est à 10 € : c'est ce qu'on appelle un bon plan !