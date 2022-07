Utiliser son smartphone intelligemment

Pour ceux que l’escape game ne branche pas mais qui sont quand même bien férus de street art, le 13e arrondissement décline les visites, toutes plus insolites les unes que les autres. Celle proposée par l’appli Rewind conviendra sans aucun doute aux plus introvertis qui ont la flemme de suivre un guide et son groupe de touristes. C’est super simple : on achète son billet, on télécharge l’appli et on se rend place d’Italie pour commencer le parcours. Vous vous souvenez de la folie Pokémon Go ? Bah c’est un peu le même principe, la culture en plus. Pour découvrir le musée à ciel ouvert qu’est devenu le 13e, on se laisse guider par son portable qui nous raconte les histoires des œuvres des plus grands noms du graff, de C215 à Invader. Et si on a envie de s’arrêter prendre un café ou un grec, pas de soucis, y a qu'à mettre pause. Trop facile.

