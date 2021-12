Ilvolo Bar Rooftop

Time Out dit

2 sur 5 étoiles

Imaginez, suite à un pari perdu, vous voilà en train d’errer à la recherche d’un bar dans ce Paris perdu qu’est le sud du 15e, station Vaugirard. Son commissariat, ses buissons d’amarante qui roulent dans la poussière et son hôtel Novotel, énorme iceberg néobrutaliste hérité des 90’s. Eh bien pas de problème ! Direction le 7e étage pour découvrir un rooftop bien planqué, le Ilvolo.

Pour la déco, ils voulaient sans doute proposer une ambiance « boutique hôtel » mais en étant obligés de passer par la centrale d’achats d’Accor. Résultat : les gros fauteuils en velours émeraude franchement cheap, le faux bois et les lumières vraiment trop fortes donnent plutôt l’impression de s'asseoir dans une pub Gifi que chez Dorothée Meilichzon… Mais, gros atout du lieu, entre les mailles d’une dentelle de métal qui habille l’extérieur, on profite d’une pure vue sur la tour Eiffel et les toits du 15e (qui, le saviez-vous, ne sont pas en chaume, en fait). Et tout cela depuis une salle couverte et chauffée. Plaisant, l’hiver. Et pour les hardcore du selfie en plein air, Il y a aussi une coquette terrasse en extérieur.

Les cocktails sont concoctés par Matthias Giroud (L’Alchimiste à Boulogne) et apportés par une équipe ultra-sympa. Le Nid de Paris (14 €) qui mélange gin infusé au foin, liqueur de fleur de sureau et tonic au concombre, floral et légèrement amer, se boit comme du petit-lait. Et le Mykonos Party (liqueur de mastiha, vodka, jus de raisin, citron vert) va gambader dans le végétal et l’astringence. Il y a aussi une palanquée de recettes sans alcool au jus de cerveau comme cet Aria fumé à la cannelle avec menthe, cordial citron/menthe, fleur d’oranger, thé noir et ginger beer (11 €). Les petites assiettes s’avèrent chérot : houmous et focaccia à 9,50 €, panettone perdu 9 €… Prendre un cocktail dans le 15e ? Pari gagné !

