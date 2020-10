« Des concerts ont lieu en ce moment à Paris. » Derrière cette phrase à tendre l'élastique du slip de votre ami procédurier, se cache un plan bien réel et tout a fait légal. Débuté pendant l'été et prolongé depuis, l'initiative Take Me (A)out voit depuis les programmateurs du Supersonic organiser des concerts sur la terrasse du... Trabendo, dans le parc de la Villette. Le tout de manière très récurrente, et gratuitement. Question style mon coco, ça chatouille tous les genres de la scène indépendante, du rock aux échappés électroniques. En somme, tout ce qui fait le sel et le sang de la salle de la rue Biscornet. Des petits noms sur les prochaines semaines ? Infecticide, Al-Qasar mais surtout les Montois de La Jungle, dont le krautrock transcendantale mêlée à la folie électronique devrait remettre le facteur sur le vélo.