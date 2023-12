Où manger pour le réveillon du Nouvel An 2024 ?

La Saint-Sylvestre est connue pour ses cotillons (qui tombent dans le champagne), son compte à rebours à minuit et… ses menus surtarifés pour l’occasion. Pour vous assurer le meilleur rapport qualité-prix de ce 31 décembre, nous avons sélectionné les repas de réveillon de nos adresses testées et approuvées où la qualité sera au diapason la vibe. Bonne année 2024 !

© Daroco

Faste furieux pour le 31 dans cette trattoria qui claque, ancienne boutique de JP Gaultier, avec ses 6 mètres sous plafond, son marbre vert et ses tentures émeraude. Pour le réveillon, le four à pizza va se reposer car les assiettes se feront plus chicos qu’italiennes : Carpaccio de Homard, Filet de Chevreuil et Potimarron rôti, Baba aux fruits de la passion signé Christophe Louie… Tout ça ambiancé par le premier mix de 2024.

Combien ? 85€ / 110€

Où ? 6 rue Vivienne, Paris 2e

© Antoine Motard

Thomas Chisholm ne chôme pas pour les dernières heures de l’année et propose un menu en sept levées. On y retrouve quelques classiques de son cool restau (la « teq paf », en fait un ceviche à consommer comme un shot ; le poireau braisé sous sa mousseline fumée) et des plats de fête (bœuf Wellington, Turbot de ligne, sauce fumet-champagne…). De quoi se mettre bien pour le dernier diner de 2023

Combien ? 139€

Où ? 54 rue de Paradis, Paris 10e

© Jérôme Galland

Votre truc pour la Saint-Sylvestre ce n’est pas les tables intimes et les chuchotis au-dessus d’une tranche de foie gras ? Alors direction la Felicita ! L’immense hangar se la joue charleston et années folles. Dj sets, danseurs sur ressorts et plats de fêtes répartis sur les différents comptoirs. Paccheri homard, risotto truffe noire et Saint-Jacques, encore l'île flottante XXL… Dresscode d’époque chaudement recommandé.

Combien ? entrée 19€/35€ (plats à payer sur place)

Où ? 5 parv. Alan Turing, Paris 13e

© Chakaiseki Akiyoshi

Une Saint-Sylvestre nippone ça vous chauffe ? Réveillon ou pas, le chef Akiyoshi va dérouler à partir de 20h son menu unique, une fascinante cérémonie gastronomique qui aboutit à la dégustation du macha traditionnel. Attendez-vous à des assiettes autour de la truffe noire du Périgord, servis sur des plats préparés avec des légumes provenant des maraichers japonais Anna Shoji et la ferme Yamashita. Et dites vous que le repas coûte moins cher qu’un billet pour Tokyo !

Combien ? 240 €

Où ? 59 rue Letellier, Paris 15e

Par ici pour notre sélection des 50 meilleurs restos de Paris