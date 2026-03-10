Dans la famille des adresses qui jouent à saute-frontières et fusionne joyeusement les héritages, ce Café de l’Arc met dans le mille en se postant aux confluences de l’Afrique de l'Ouest, de la France et de l'Italie. Le cadre ? Celui, minimal, d'un ancien PMU de quartier arrimé à la rive la moins glamour du bd Saint-Denis (côté 3e). Ramy Ndione (Chop Chop) compte bien réitérer le miracle de sa Chope des Artistes (actuellement fermée) et le transformer en QG modeux et multiculturel à coups de vins nature et d'assiettes bien troussées. Pour ces dernières, c'est la cheffe Christina Ogiefa, prodige italo-nigériane venue de Rome, qui s'y colle.

Ce soir-là on pioche dans la carte qui secoue des plats de la Botte avec des ingrédients exotiques : tartare de bœuf épicé par une sauce yassa (un poil salée) et un gel de piment scotch bonnet ; moelleux gnocchis d'igname nappés d'une crème au pecorino ou épaule d'agneau fondante alanguie sur une rare purée de plantain. On fait couler avec un verre de Bambara da Casa, un vin nature italien de Luca Bambara (au nom totalement adapté à la DA du lieu !) pioché dans une carte transalpine où l'on croise Enigma resistenza du Sicilien Giardini ColeRinger (60€) ou Crucella (34€) d'Antonio Gismondi. Comme la Chope des Artistes juste après sa reprise, l'ambiance reste encore timide mais on ne doute pas que la hype va décoller, attirée par le trio magique des prix raisonnables, de la super terrasse et de la plus grande tolérance au bruit des environs.

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