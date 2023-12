Time Out dit

A Saint-Ambroise, un bar à vins nature allemands et tacos mexicains végétariens. Kamoulox et trop bien !

Chambre Noire, les piratins du vin nat’ d’outre-Rhin, continue d’abreuver Paris en nouveaux lieux. Après le studio et la Buvette, voilà la taqueria Furia, sorte de retour aux sources pour Oliver Lomeli, l’expatrié mexicain qui tire les ficelles (et le vin) de Chambre Noire, associé ici à Julio Guerrero, venu du café Cicatriz à Mexico. Et le lascar ne semble pas avoir perdu sa pierre philosophale qui transforme toutes ses adresses en QG du cool.

Murs en plâtre, lustres années 50, sol en tomette et cuisine vitrée : on ne vient pas ici pour la déco. En revanche, on revient – comme toute cette faune à petit bonnet – pour la carte, aussi sapide que de saison et largement végétarienne concoctée par Gloria Vasquez. Trio de tacos de maïs bleu garnis d’un replet « kebab » de pleurottes ; de légumes sautés réveillés par un démoniaque aïoli pimenté ; de haricots blancs et d’avocat sous un éboulis de feta. En complément, de vivifiantes quesadillas à la crème de pois chiche et trompettes-de-la-mort. A noter que les incorrigibles carnivores peuvent mordre dans un tacos à l’effiloché de porc ou à la daurade en tempura.

On se la coule douce avec une carte des vins nature parmi les plus originales de la ville (et largement allemande) : chardonnay & sauvignon blanc de Max Dexheimer ; Naked Friday de Philipp Freitag, riesling Bergkloster… Tout à moins de 40 €. Et pour les abstinents, du tepache, une boisson fermentée tradi à base d’ananas. Rien à dire à part une furieuse envie de retourner à Furia.

